Auf Streife - Berlin

Der Feind in meinem Chat

SAT.1 Staffel 4 Folge 111
Der Feind in meinem Chat

Der Feind in meinem ChatJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 111: Der Feind in meinem Chat

45 Min. Ab 12

Zwei Schülerinnen streiten lautstark in der Mädchen-Toilette. Die Wände sind mit Dessous-Fotos von einem der beiden Mädchen beklebt. Wer steckt dahinter? - Ein Notruf aus einem Kindergarten führt die Polizisten zu einem verletzten Mädchen. Die Erzieherin hat einen lauten Knall gehört. - In einem Wellness-Schwimmbad haben zwei Frauen einen Mann in die Sauna eingesperrt. Die Polizisten staunen nicht schlecht, als sie den Grund dafür erfahren.

