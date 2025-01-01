Auf Streife - Berlin
Folge 128: Böses Spiel
45 Min.Ab 12
Eine Taxifahrerin hängt bewusstlos im Sitz ihres Taxis. In ihrem Dekolleté steckt ein 50-Euro-Schein. Wurde sie überfallen oder sexuell belästigt? - Ein Junge ist aus dem zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses gesprungen, er hat sich wahrscheinlich etwas gebrochen. Wollte er vor jemandem flüchten? - Die Polizisten eilen in einem Schwimmbad einem Handwerker zu Hilfe, der gewaltsam von einem Mann unter Wasser gedrückt wird.
