Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Rock den Polterabend

SAT.1Staffel 4Folge 130
Rock den Polterabend

Rock den PolterabendJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 130: Rock den Polterabend

44 Min.Ab 12

Bei einem Polterabend randalieren drei Rocker, sie greifen auch den Vater der Braut an. Diese versteht nicht, was die Rocker-Gang von ihr will. - Die Polizisten helfen einer Mutter, die ihren 16-jährigen Sohn vermisst. Schnell häufen sich die Indizien, dass hier ein Verbrechen geschehen ist. - Ein Mann und sein Sohn antworten nicht auf Klingeln und Rufe einer Verwandten, obwohl sie zu Hause sein müssten. Doch im Haus ist ein Rascheln zu hören.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen