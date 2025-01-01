Auf Streife - Berlin
Folge 138: Kuck mal, wer da spricht
45 Min.Ab 12
Eine Babysitterin ist entsetzt: Während ihrer Aufsichtspflicht hat sie mit ihrem Freund ein Schäferstündchen abgehalten. Nun ist das zu betreuende Kind verschwunden! - Die Jugendamts-Mitarbeiterin Melanie Runge vom Mädchennotdienst in Berlin will einem bettelndem Mädchen helfen, als ein Bahnhofs-Dealer sie attackiert. - Ein dreister Überfall ereignet sich wenige Meter neben den Polizisten: Ein vermummter Mann entreißt einer Frau zwei Pakete, als diese die Haustür öffnen will.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick