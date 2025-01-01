Auf Streife - Berlin
Folge 30: Stresstament
45 Min.Ab 12
Ein Streit um ein Testament in einem Notariat führt die Beamten im späteren Verlauf zu einer Wohnung, aus deren Fenster eine Frau gestoßen wurde. Alle Involvierten spielen die Unschuldigen, doch den Beamten kommt eine unerwartete Begegnung zu Hilfe. - In einem Abrisshaus streitet sich ein Rentner mit Bauarbeitern. Er war nur kurz weg und die wollen sein Haus einfach abreißen! Was haben die Bauarbeiter mit dem Haus des Senioren vor und warum hat er überall blaue Flecken?
