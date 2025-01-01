Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kalte Räumung, Berliner Art

SAT.1Staffel 4Folge 31
44 Min.Ab 12

Eine Mieterin muss mit ansehen, wie Fremde ihre Wohnung leerräumen. Die Beamten beenden zunächst die Plünderung. Doch in diesem Fall geht es eigentlich gar nicht um Geld. - Bei einem Wendemanöver hat eine völlig überforderte Blondine mehrere Autos beschädigt. Sie ist uneinsichtig, bis die Polizei in ihrem Wagen Schmugglerware findet und die Frau den Polizisten schließlich helfen will, die Täter in eine Falle zu locken.

