Auf Streife - Berlin
Folge 41: Kai aus der Kiste
45 Min.Ab 12
Wegen eines Streits mit zwei Umzugshelfern werden die Polizisten von einem Pärchen gerufen. Als die Beamten in einem der Umzugskartons einen kleinen Jungen finden, forschen sie nach, warum er sich dort versteckt hat. - Ein junger Mann verliert die Kontrolle über sein Auto und fährt seine Nachbarin an. Die Beamten vermuten zunächst Trunkenheit am Steuer, doch es stellt sich etwas ganz anderes heraus.
