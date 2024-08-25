Auf Streife - Berlin
Folge 44: Der Popo-Krieg
45 Min.Folge vom 25.08.2024Ab 12
Eine Prügelei unter zwei Frauen sorgt für einen Einsatz bei einem Baumarkt. Grund für den Streit ist ein Mann, den beide Frauen interessant finden. Doch auch der Baumarkt spielt eine Rolle bei diesem Zickenkrieg. - Hilferufe aus einer Wohnung führen die Polizeibeamten zu einer Frau, die angibt, von ihrem Ex-Vermieter sexuell belästigt worden zu sein. Dieser bestreitet die Anschuldigungen vehement. Hat sich die Frau die Vorwürfe nur ausgedacht?
