Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Die To-Do-Liste

SAT.1Staffel 4Folge 48
Die To-Do-Liste

Die To-Do-ListeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 48: Die To-Do-Liste

45 Min.Ab 12

Eine Frau macht sich große Sorgen um ihre verschwundene, todkranke Schwester. Die Polizisten finden eine Liste der Schwester, in der Straftaten angekündigt sind. - Zwei junge Leute wurden an eine Laterne gefesselt und beraubt. Die Täter können in einem Imbiss gestellt werden - da tauchen zwei weitere Polizisten auf. - In einer Entzugsklinik prügelt sich ein Patient auf Entzug mit einem Pfleger.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen