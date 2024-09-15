Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Rätselhafter Einbruch

SAT.1Staffel 4Folge 53vom 15.09.2024
Rätselhafter Einbruch

Auf Streife - Berlin

Folge 53: Rätselhafter Einbruch

45 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 12

Die Beamten werden zu einem Einbruch gerufen. Die Anwohnerin hat ihren Mann bewusstlos vorgefunden und Geräusche aus dem Keller gehört. Dort finden sie eine maskierte Person. - Auf einem Indoor-Spielplatz ist ein Junge plötzlich verschwunden. Die Polizisten stoßen auf einen Clown, der die Beamten auf eine gefährliche Spur führt. - Ein einfacher Taxiüberfall entpuppt sich als verzweifelte Racheaktion eines jungen Familienvaters, der von seinem Chef gekündigt wurde.

