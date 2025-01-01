Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Bring uns Geld

SAT.1Staffel 4Folge 56
Bring uns Geld

Folge 56: Bring uns Geld

45 Min.Ab 12

Die Besitzerin eines Bonbonladens wurde ausgeraubt: Die Tür ist aufgebrochen, das Geld wurde aus der Kasse entwendet und vor dem Laden liegen unzählige Bonbons. Als sie mit den Beamten das Überwachungsvideo anschaut, traut sie ihren Augen kaum. - Ein betrunkener Mann versucht, ein Auto aufzustemmen, da er es für sein eigenes hält. Die Polizisten klären den Irrtum, spüren das richtige Fahrzeug des Betrunkenen auf - und finden im Inneren eine verprügelte, verängstigte Frau.

