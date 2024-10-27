Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Zelten verboten

SAT.1Staffel 4Folge 69vom 27.10.2024
Zelten verboten

Zelten verbotenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 69: Zelten verboten

44 Min.Folge vom 27.10.2024Ab 12

Im Garten eines Einfamilienhauses will ein Mann ein Zelt abfackeln. Seine Tochter fleht ihn an es nicht zu tun, das Zelt gehört ihrem Freund. Ist er in Gefahr? - Während die Polizisten auf Streife sind, fällt ein Schuss. Ein Junge kommt ihnen entgegen - er hat Blut an den Händen und ruft um Hilfe. Sein Freund ist schlimm verletzt. - Die Beamten finden in einem festlich geschmückten Brautauto den Pastor bewusstlos auf. Will hier jemand die Hochzeit crashen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen