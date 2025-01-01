Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

SAT.1Staffel 4Folge 72
Folge 72: Auf Leben und Tod

44 Min.Ab 12

Ein Mädchen wurde von einem Motrorradfahrer angefahren, der mitten durch einen Park gerast ist. Die Polizisten erfahren, dass der Onkel bereits den Täter verfolgt, um Selbstjustiz zu üben. - Bei der Überprüfung einer illegalen Techno-Party bietet sich den Beamten ein schreckliches Bild: Nach einer Massenpanik sind überall Verletzte, und ein Mädchen wird vermisst! - In einem Kindergarten wurde eingebrochen. An der Kellertür sind kleine blutrote Handabdrücke.

