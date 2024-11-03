Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Die vermisste Ziege

SAT.1Staffel 4Folge 73vom 03.11.2024
Die vermisste Ziege

Die vermisste ZiegeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 73: Die vermisste Ziege

44 Min.Folge vom 03.11.2024Ab 12

Auf einem Marktplatz frisst eine herrenlose Ziege genüsslich das Gemüse von einem Stand. Die Polizisten entdecken Blut am Fell des Tieres, das allerdings nicht von der Ziege stammt. - Ein Anrufer hat einen schrecklichen Verdacht: er glaubt, dass auf dem Nachbargrundstück eine Leiche vergraben wurde. - In einem Tattoostudio randaliert ein aufgebracher Vater. Er hat dem Tätowierer ein häßliches Motiv auf die Stirn tätowiert ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen