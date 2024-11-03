Auf Streife - Berlin
Folge 74: Ausgemustert
44 Min.Folge vom 03.11.2024Ab 12
Von einem Betriebshof wurde ein Scherenlift geklaut. Dort entdecken die Polizisten ein Auto mit besorgniserregenden Spuren. - Durch einen Auffahrunfall stoßen die Beamten auf einen Fahrer, der eine verletzte, schwangere Frau neben sich sitzen hat. Er wirkt extrem nervös und verstrickt sich in Widersprüche. - Ein Notruf führt die Beamten zu einem Kino, wo ein aufgebrachter Gast den Kartenabreißer attackiert und mit Popcorn bewirft.
