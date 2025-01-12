Auf Streife - Berlin
Folge 83: Bus mit Lustig
45 Min.Folge vom 12.01.2025Ab 12
Ein Reisebus wird samt Passagieren von einem bewaffneten Täter in Schach gehalten. Die Beamten müssen mit Verstärkung anrücken, denn auch eine Schwangere befindet sich im Bus! - Auf dem Bürgersteig entdecken die Polizisten ein Auto, auf dem ein Jugendlicher tanzt. Im Auto sitzt sein Kumpel, der überzeugt ist, noch zu fahren. Plötzlich kommen die Besitzer des Autos dazu und vermissen ihre Tochter.
