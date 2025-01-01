Auf Streife - Berlin
Folge 91: Pinos letzter Festschmaus
44 Min.Ab 12
Unter Tränen ruft eine Neunjährige die Polizei: Pino ist tot! Vor Ort erwartet die Beamten eine Überraschung ... - Eine Frau wird unter der Dusche mit einem Selfie-Stick von einem Unbekannten fotografiert. Was hat der Täter mit den Fotos vor? - Auf Streife entdecken die Polizisten einen kleinen Jungen, der mitten auf der Straße in einem Autoscooter sitzt und ein Rennen simuliert. Als sie sich nähern, nimmt der Junge Reißaus.
