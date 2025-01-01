Auf Streife - Berlin
Folge 94: Auf Messers Schneide
44 Min.Ab 12
Die Polizei wird zu einem Nachbarschaftsstreit gerufen. Im Gemeinschaftsgarten geht es heiß her und ein Familienvater steht unter Verdacht, die attraktive Nachbarin sexuell belästigt zu haben. - Die Beamten werden von einer Passantin alarmiert, da sie einen vermisst gemeldeten Mann auf einem Hausboot entdeckt hat. Er behauptet, sich freiwillig dort aufzuhalten, doch seine blutende Nase und seine Nervosität erzählen eine andere Geschichte. -
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick