Auf Streife - Berlin
Folge 95: Abgetaucht
45 Min.Ab 12
In einer Boutique verliert ein Vater die Nerven und bedroht seine Frau mit einem Teppichmesser. Das Familiendrama wird zu einem emotionalen Einsatz für die Beamten. - Ein Senior ist mit seinem elektrischen Rollstuhl auf einer Hauptverkehrsstraße unterwegs. Neben Luftballons hat er brisantes Gepäck bei sich. - Einem Notruf folgend ertappen die Polizisten zwei junge Männer, die eine leicht bekleidete Frau mit dem Handy filmen. Doch der Schein trügt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick