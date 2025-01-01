Auf Streife - Berlin
Folge 96: Frierendes Kind legt Feuer
45 Min.Ab 12
In einem Wohngebiet brennt eine Mülltonne, ein Obdachloser versucht, den Brand zu löschen. Doch was macht das kleine Mädchen neben ihm? - In einer Bar, in der Alkohol an Jugendliche ausgeschenkt wird, erwischen die Polizisten einen Mann, der ungeniert Fotos von einer betrunkenen Schülerin macht. - Eine Kundin in einem Beauty-Salon ist außer sich: Ihr wurde eine ätzende Gesichtsmaske aufgetragen. Steckt Absicht hinter dieser Attacke?
