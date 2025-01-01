Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Helmpflicht

SAT.1Staffel 4Folge 98
Helmpflicht

Auf Streife - Berlin

Folge 98: Helmpflicht

44 Min.Ab 12

In einem Eisstadion prügelt sich der Barkeeper mit einem Betrunkenen, ein weiterer Mann hat beherzt eingegriffen. Was ist der Grund für die Auseinandersetzung? - Mitten auf einer belebten Straße werden die Beamten auf einen Mann aufmerksam, der verprügelt und geknebelt auf dem Boden liegt. - Ein brisanter Fall für die Beamten entwickelt sich aus dem, was eine Teenagerin an einem Wohnhaus veranstaltet: überall hängen Plakate mit der Aufschrift "Ich stehe auf kleine Jungs!" ...

