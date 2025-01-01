Auf Streife - Berlin
Folge 21: Sonne, Mond und Morgensterne
45 Min.Ab 12
Auf Streife trauen die Beamten ihren Augen nicht. Ein Rentner will offenbar einen Kinderwagen hinter seinem Auto her ziehen. Doch liegt darin auch ein Baby? - Ein blinder Mann ist an einem Brunnen mit einer Nonne im Streit. Die Beamten wollen schlichten und werden mit einigen Ungereimtheiten konfrontiert. - Die Polizisten kommen zu einem Unfall, bei dem eine Teenagerin angefahren wurde. Ursache dafür soll eine Mautstation sein - mitten im Wohngebiet.
