Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Crash ins Glück

SAT.1Staffel 5Folge 25
Crash ins Glück

Crash ins GlückJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 25: Crash ins Glück

45 Min.Ab 12

Ein junges Paar ist auf dem Weg zur Hochzeit. Plötzlich fällt etwas vom Himmel und sie bauen einen Unfall. - Als die Beamten zum Einsatzort kommen, erwartet sie ein bizarres Bild. Ein Mann ist wie eine Mumie in Zeitungspapier an die Straßenlaterne gewickelt. Wer hat ihm das angetan? - In einer Wohnsiedlung liegt ein Ehepaar im Clinch. Die Frau sucht ihre Mutter, während der Mann aggressiv mit seiner Kettensäge hantiert. Hat er der Schwiegermutter etwas angetan?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen