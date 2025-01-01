Auf Streife - Berlin
Folge 26: Club der Bauarbeiterinnen
44 Min.Ab 12
Zwei Bauarbeiterinnen randalieren in einem Kiosk und belästigen den Ladenbesitzer. Schnell greift die Polizei ein und kommt hinter eine spektakuläre Aktion. - In einem Büdchen schüttet ein aufgebrachter Vater der Verkäuferin Milchpulver über den Kopf. Er beschuldigt sie, seiner Frau gestreckte Ware verkauft zu haben. - In einem Schrebergarten wird ein Mann mit einer Platzwunde in einem Busch gefunden. Und seine kleine Tochter ist spurlos verschwunden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick