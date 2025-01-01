Auf Streife - Berlin
Folge 30: Hinter Mamas Rücken
44 Min.Ab 12
Ein Mädchen wurde halbnackt unter einer Wasserfontäne gefesselt. Ihre Mutter ist schockiert und schreit um Hilfe. - In einem Parkhaus wurde eine Frau beim Ausparken von einem Mann zusammengeschlagen. Völlig verängstigt sitzt sie im Auto und wartet auf die Polizei. - Auf Streife entdecken die Beamten eine Schlägerei. Zwei korpulente Frauen prügeln sich auf einem Modelwettbewerb. - In einem Park wird eine Frau von einem vermummten Typen überfallen.
