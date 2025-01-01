Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

In guten wie in schlechten Zeiten

SAT.1Staffel 5Folge 36
In guten wie in schlechten Zeiten

Folge 36: In guten wie in schlechten Zeiten

45 Min.Ab 12

Die Beamten werden wegen Ruhestörung zu einer Hochzeit gerufen. Hier erwartet sie eine verwüstete Kirche und eine völlig verzweifelte Braut. - In einem Gartencenter wird ein Mann gequält. Mit verbundenen Augen ist er mit einem Gartenschlauch an eine Schubkarre gefesselt. Eine Mutter glaubt, ihre Tochter wäre einer Horde Gangster-Rapper zum Opfer gefallen. Tatsächlich finden die Polizisten das Mädchen am Boden liegend, umzingelt von einer Gruppe bewaffneter Männer.

