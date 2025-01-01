Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Unten ohne zum Dessert

SAT.1Staffel 5Folge 38
Unten ohne zum Dessert

Unten ohne zum DessertJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 38: Unten ohne zum Dessert

45 Min.Ab 12

In einem Restaurant kommt es zu einer gefährlichen Situation: Ein aufgebrachter, halbnackter Mann randaliert mit einem Messer in dem Lokal. Wegen Ruhestörung werden die Polizisten zu einem Einfamilienhaus gerufen. Ein Mann beschuldigt seine Putzfrau den Garten ruiniert zu haben. Ein Motorradunfall sorgt für einen Einsatz. Vor Ort entdecken die Beamten das Unfallopfer, welches über und über mit Sahne beschmiert ist.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen