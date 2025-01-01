Auf Streife - Berlin
Folge 47: Vorsicht, Kinder!
45 Min.Ab 12
Die Polizei wird zu einem Verkehrsunfall gerufen. Ein Auto ist gegen eine Laterne geprallt und ein Fahrrad liegt auf dem Boden. Wo sind die Fahrer? - Eine Frau bricht in ein fremdes Auto ein. Als die Beamten vor Ort eintreffen, sehen sie die Dame mit ihrem Oberkörper im Autofenster hängen. - Als die Beamten auf Fuß-Streife sind, trauen sie ihren Augen kaum: Ein Mann hüpft gefesselt an einem Rollator durch die Straßen von Berlin!
