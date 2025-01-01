Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Völlig verdaddelt

SAT.1Staffel 5Folge 55
Völlig verdaddelt

Völlig verdaddeltJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 55: Völlig verdaddelt

44 Min.Ab 12

Eine Passantin wird von herausfliegenden Gegenständen aus einem Fenster am Kopf verletzt und ruft die Polizei. Ein Jugendlicher scheint auszurasten. Eine Jugendamtsmitarbeiterin bekommt zufällig mit, wie ein neunjähriger Junge plötzlich vor der Schule zusammenbricht. Eine übergewichtige Familie wird von einer Jugendamtsmitarbeiterin betreut. Zusammen arbeiten sie an einer Ernährungsumstellung. Beim Einkauf kommt es zu einem unangenehmen Zwischenfall.

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

