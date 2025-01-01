Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Mamas neuer Mann

SAT.1Staffel 5Folge 57
Mamas neuer Mann

Mamas neuer MannJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 57: Mamas neuer Mann

45 Min.Ab 12

Eine Jugendamtsmitarbeiterin macht einen Hausbesuch bei einer Pflegefamilie. Der kleine Sohn hat sich im Zimmer eingeschlossen und möchte nicht in die Schule. Wird er etwa in der Schule gemobbt? Als eine 15-Jährige zu ihrem Freund abhaut und sich nicht mehr bei ihren Eltern meldet, informiert ihre Mutter das Jugendamt. Nach dem Tod seiner Ehefrau zieht ein Vater seine Tochter alleine groß und übertreibt es mit seiner Fürsorge. Ist er mit der neuen Situation überfordert?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen