Auf Streife - Berlin
Folge 57: Mamas neuer Mann
45 Min.Ab 12
Eine Jugendamtsmitarbeiterin macht einen Hausbesuch bei einer Pflegefamilie. Der kleine Sohn hat sich im Zimmer eingeschlossen und möchte nicht in die Schule. Wird er etwa in der Schule gemobbt? Als eine 15-Jährige zu ihrem Freund abhaut und sich nicht mehr bei ihren Eltern meldet, informiert ihre Mutter das Jugendamt. Nach dem Tod seiner Ehefrau zieht ein Vater seine Tochter alleine groß und übertreibt es mit seiner Fürsorge. Ist er mit der neuen Situation überfordert?
