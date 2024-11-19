In freudloser Erwartung?Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 10: In freudloser Erwartung?
45 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12
Ein Mann meldet seine Verlobte als vermisst. Wachsen ihr die Familienplanung und die baldige Hochzeit über den Kopf oder wurde sie Opfer eines Verbrechens? - Zwei Basketballerinnen kommen mit einer Kamera auf die Wache und haben einen brisanten Verdacht: Sie werden in den Schulduschen bespannt. - Eine Frau ruft die Polizei, weil ihr eine verwirrte Rentnerin in Morgenmantel und Hausschlappen fast ins Fahrrad gerannt ist. Wovor hat die Dame Angst?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick