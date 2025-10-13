Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 100vom 13.10.2025
Ein brutaler Überfall auf einem Bauernhof stellt die Beamten vor ein Rätsel. Welches Geheimnis verbirgt das 67-jährige Opfer vor seiner Familie und der Polizei? - Zwei Teenie Mädchen sammeln Geld fürs Tierheim, was dort aber nie ankommt. Die Mädchen wirken unschuldig, aber wissen sie womöglich mehr als sie zugeben? - Mathias wird halbnackt im Wald ausgesetzt, ohne Handy, Geld und Schlüssel. Sein Freund meldet ihn vermisst, während sein Kind ruhig schläft. Was ist geschehen?

