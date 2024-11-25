Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 14: Brutaler Golf-Besuch
44 Min.Folge vom 25.11.2024Ab 12
Auf einem Golfplatz kehrt eine Frau nicht von der Toilette zurück und wird vermisst. Wo kann sie sein und wer könnte einen Grund haben ihr etwas anzutun? - Vor der Wache streiten sich zwei Bräute mit der Brautmodenverkäuferin: Wer, wen nicht sie, könnte das Brautkleid mit Rotwein ruiniert haben? - Eine Schulkantinenchefin beschuldigt eine Angestellte, für 30 Fälle von Übelkeit und Erbrechen verantwortlich zu sein. Liegt die Lösung tatsächlich so nah?
