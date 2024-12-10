Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 21: Hilferuf im Netz
44 Min.Folge vom 10.12.2024Ab 12
In einem Video macht eine Influencerin ein Handzeichen, das aussieht wie die Geste für häusliche Gewalt. Ist es ein Hilferuf? - Eine Altenpflegerin wird beschuldigt, während der Arbeitszeit Rauschmittel zu konsumieren. Ist sie schuldig oder will ihr jemand schaden? - In der eigenen Hauseinfahrt wird eine Frau leicht angefahren. Der Fahrer ist flüchtig. Die Spur führt zum ehemals alkoholabhängigen Ehemann der Autohalterin.
