Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 30: In Luft aufgelöst
45 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 12
Umzugshelfer räumen die Wohnung einer Seniorin aus, dabei will sie gar nicht umziehen. Und warum lebt ihr totgeglaubter Vermieter doch noch? - Nachdem ihr vorm Supermarkt angeleinter Hund entführt wurde, wendet sich die Besitzerin verzweifelt an die Polizei - Streit unter Poledancerinnen: Als eine Rauchbombe in die Damenumkleide fliegt, gerät eine ehemalige Mittänzerin in Verdacht.
