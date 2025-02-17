Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 53 vom 17.02.2025
Folge 53: Auf Spurensuche verschwunden

44 Min. Folge vom 17.02.2025 Ab 12

Auf der Suche nach ihrem leiblichen Vater, verschwindet ein 17-jähriges Mädchen spurlos. Mutter und Schwester sind höchst alarmiert - Ein Einbruch im Vereinsbüro eines Fußballvereins führt zu überraschenden Geständnissen - und bringt dunkle Geheimnisse ans Licht. Wer sagt die Wahrheit? - Auf der Wache fragen sich drei Frauen, wer die rechtmäßige Besitzerin eines E-Bikes ist. Vielleicht bringt eine Bäckerin des Rätsels Lösung?

SAT.1
