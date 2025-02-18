Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Im Netz der Gefahr

SAT.1Staffel 1Folge 57vom 18.02.2025
Im Netz der Gefahr

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 57: Im Netz der Gefahr

45 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 12

Die Beamten versuchen, einen Pädokriminellen in die Falle zu locken. Dafür fingiert eine Polizistin in Zivil als Lockvogel - Messerangriff auf der Wache: Als ein Kollege attackiert wird, müssen die Beamten die Identität des Täters klären. Die Spur führt ins Hooligan-Milieu - Nach der Eröffnungsfeier ihrer queeren Bar vermisst die Besitzerin und Dragqueen ein Erbstück. Die Polizei ermittelt, dass der Dieb kein Fremder ist.

