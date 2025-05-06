Kein schöner Abend für die HartmannsJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 70: Kein schöner Abend für die Hartmanns
45 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 12
Eine Frau meldet ihren Wagen auf der Wache als gestohlen, wenig später wird dieser allerdings samt Ehemann und Sohn der Melderin gefunden. Was ist passiert? - Ein Quizspiel in einem Restaurant endet in einer Schlägerei. Der Sieger soll die Antworten vorab gekannt haben. Kann jemand nur nicht verlieren? - Die Beamten entdecken einen nackten Mann im Gebüsch. Braucht er Hilfe, oder handelt es sich um einen gefährlichen Exhibitionisten?
