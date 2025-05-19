Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 76: Zu gut gemeint
45 Min.Folge vom 19.05.2025Ab 12
Ein sportaffiner Jugendlicher rastet ohne Grund komplett aus und wird gewalttätig. Die Polizisten stoßen auf interessante Vitamine. Was ist passiert? - Eine Frau stellt Anzeige, weil die Bremsen ihres Autos versagten. Das Unfallgutachten deutet auf Sabotage hin - Ein 70-Jähriger erhält einen bedrohlichen Anruf, seine Enkelin wurde entführt. Als Beweis holt der Entführer sein Opfer ans Telefon und fordert Lösegeld.
