Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 93: Ein mulmiges Gefühl
45 Min.Folge vom 04.06.2025Ab 12
Lehrerin Gülcan erlebt den Schock ihres Lebens, als abends plötzlich ein Einbrecher in ihrem Schlafzimmer steht - Eine 17-Jährige hat einen heimlichen Stalker. Die Fäden verdichten sich, dass jemand dahintersteckt, der ihr sehr nahesteht. - Eine Ziege wird vermisst. Ein Aussteiger wird beschuldigt, sie geschlachtet zu haben, doch dieser ist Vegetarier. Was ist der Ziege zugestoßen?
