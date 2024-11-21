Baby im Pkw - Entführung auf offener StraßeJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 1: Baby im Pkw - Entführung auf offener Straße
45 Min.Folge vom 21.11.2024Ab 12
Ein Pkw samt Baby wird gestohlen. Die Spur führt zu einem Schrottplatzbesitzerpaar mit unerfülltem Kinderwunsch. Ging es gar nicht um das Auto? - Eine Seniorin behauptet, verfolgt zu werden und bricht auf der Wache zusammen. Ist die Frau verwirrt oder ist ihre Behauptung am Ende wahr? - Wahrheit oder üble Verleumdung: Ein Lehrer soll sich im Klassenzimmer mit einer Stripperin getroffen und sogar an Schülerinnen vergriffen haben.
