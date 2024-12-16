Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Komplett lost

SAT.1Staffel 1Folge 20vom 16.12.2024
Komplett lost

Komplett lostJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 20: Komplett lost

45 Min.Folge vom 16.12.2024Ab 12

Ein Security-Mitarbeiter wird von einem Unbekannten mit Pfefferspray attackiert. Der Verdacht fällt auf einen Fotografen, der sich unerlaubt Zugang verschaffte - Eine Mutter entdeckt im Zimmer ihrer 14-jährigen Tochter eine große Summe Bargeld, in einer von einer Rentnerin vermisst gemeldeten Schmuckschatulle - Ein Junge soll den Hausmeister mit einem Spielzeugflugzeug abgeworfen haben. Die Mutter des Jungen widerspricht. Was hat sich wirklich zugetragen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Alle 1 Staffeln und Folgen