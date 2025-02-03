Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Tempo 30

SAT.1Staffel 1Folge 41vom 03.02.2025
Tempo 30

Tempo 30Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 41: Tempo 30

44 Min.Folge vom 03.02.2025Ab 12

Ein Auto kracht in einen Vorgarten und ein Teenager gilt als vermisst. Doch die Ermittlungen enthüllen noch mehr - Die Polizei muss einen Nachbarstreit aufklären und ermitteln, wer die Autoreifen aufgeschlitzt hat. Der Nachbar, der Halter selbst oder jemand ganz anders? - Ein Detektiv wird niedergeschlagen und seiner Kamera-Drohne beraubt. Hat er etwas gefilmt, das auf keinen Fall ans Tageslicht kommen sollte?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Alle 1 Staffeln und Folgen