Auf Streife - Die neuen Einsätze

Ins Blaue

SAT.1Staffel 1Folge 44vom 23.04.2025
Ins Blaue

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 44: Ins Blaue

45 Min.Folge vom 23.04.2025Ab 12

Als eine schwangere Frau vor einem Reisebüro niedergeschlagen wird, gerät ein skrupelloser Bauunternehmer unter Verdacht. - Eine verzweifelte Mieterin erhält Drohbriefe und ihr Eigentum wurde beschädigt. Sie ist nicht das einzige Opfer von Sachbeschädigung, ihr Vermieter zählt ebenfalls dazu. - Ein Teenager verschwindet nach einem Barbesuch, die Mutter findet keine Antworten, und die Polizei entdeckt Schockierendes. Eine dramatische Suche beginnt.

