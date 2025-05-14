Räuberisches RendezvousJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 62: Räuberisches Rendezvous
44 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12
Nachdem sie einer "lebenden Statue" begegnet sind, vermissen diverse Passanten plötzlich ihre Wertsachen. - Alarm auf der Wache: Die Beamten finden eine Abhörwanze. Das heimliche Manöver bringt die Ermittler auf eine brisante Spur. - Ein kreidebleicher Mann wird blutend, mit einer Unkrauthacke in der Schulter, von seiner Nachbarin gefunden. Steckt sein Drogen-dealender Sohn dahinter?
