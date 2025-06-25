Die verschwundenen MillionenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 83: Die verschwundenen Millionen
45 Min.Folge vom 25.06.2025Ab 12
Als ein Transporter mit Diamanten und Schmuck in Millionenhöhe verschwindet, bittet die geschockte Chefin der Sicherheitsfirma die Beamten um Hilfe. Eine Fahrschullehrerin wurde von einer ihr unbekannten Frau angegriffen. Der Grund ist ein freizügiges Foto, was in ihrem Namen verschickt wurde. Ein vermeintlicher Hundedieb gibt an seinen eigenen Hund zu vermissen. Ist das ein Ablenkungsmanöver oder werden dort Hunde im großen Stil verschleppt?
