Waffen-Alarm in der Kinderbetreuung

SAT.1Staffel 2Folge 11vom 12.12.2025
45 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12

Als in einer Kinderbetreuung eine geladene Waffe auftaucht, herrscht Alarmstufe Rot und die Beamten müssen umgehend den perfiden Täter ermitteln - Mysteriöser Armbruch: Eine 16-Jährige ist plötzlich verletzt, will aber nicht sagen, was wirklich geschehen ist. Ist das Mobbing in ihrer Klasse eskaliert? - Ein Betriebsausflug endet tragisch, als ein Kollege bei einer Waldführung in eine Schlagfalle gerät. Galt die Falle ihm oder der Försterin?

