Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 28: Das doppelte Hundchen
45 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12
Eine Hausfrau zweifelt an ihrem Verstand: Versucht jemand gezielt, sie in den Wahnsinn zu treiben und hat ihren Hund ausgetauscht? - Ein sehr persönlicher Fall für die Streife: Die Witwe eines im Dienst umgekommenen Kollegen vermisst ihre Tochter. Sucht sie nach dem Mörder des Vaters? - Ein Einbruch wirkt rätselhaft: keine Spuren, kein Aufbruch, keine Zeugen. Ein kurioses Geschenk aus der Nachbarschaft bringt die Ermittler auf Spur.
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