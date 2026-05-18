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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Flüchtige aus Psychiatrie entführt Baby?

SAT.1Staffel 2Folge 34vom 18.05.2026
Flüchtige aus Psychiatrie entführt Baby?

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Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 34: Flüchtige aus Psychiatrie entführt Baby?

45 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12

Eine Frau flieht aus einer Psychiatrie. Die Entführung eines Babys enthüllt perfide Pläne und Verschwörungen. - Bei einem Musikvideodreh vor der Wache wird plötzlich Teenager Linus in einem Kofferraum entdeckt. Wurde er gegen seinen Willen eingesperrt? Oder steckt der Bruder der Schlagersängerin dahinter? - In einem Golfclub wird eine Angestellte von hinten niedergeschlagen, nachdem sie des Diebstahls bezichtigt wurde. Was steckt hinter der Gewalttat?

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