Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 8: Horror-Show mit Axt
45 Min.Folge vom 08.12.2025Ab 12
Stalking und ein bedrohliches Horror-Video von einem maskierten Axt-Mann versetzen eine Frau in Panik. Doch wer steckt hinter der perfiden Inszenierung? - Stinkbombenanschlag auf Drag-Trio: Wer will den Auftritt verhindern? - Ein brutaler Überfall in einer Schule führt die Beamten auf die Spur eines Täters mit unlauteren Motiven.
